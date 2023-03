La Lega attacca Busia, poi la frenata. Si lima il Codice (Di giovedì 30 marzo 2023) Fino venerdì sera c'è tempo per limare il Codice prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e potrebbe essere messo qualche paletto alla 'deregulation' delle gare. A far detonare la querelle, ... Leggi su ansa (Di giovedì 30 marzo 2023) Fino venerdì sera c'è tempo perre ilprima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e potrebbe essere messo qualche paletto alla 'deregulation' delle gare. A far detonare la querelle, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mirarch3 : RT @ultimora_pol: che il presidente di maggioranza, Giulio Terzi di Sant'Agata, abbiamo presentato l'Italia come modello anche per la scelt… - fasulo_antonio : Ore 11 di stamattina al Parlamento Europeo. Per protestare contro l'etichettatura delle bevande alcoliche, la nip… - 60_cla : RT @EmilioBerettaF1: La Lega attacca Busia per le critiche al nuovo codice degli appalti: 'Frasi gravi, non può più guidare l'Anticorruzion… - lucabrusc1 : Le regole sugli appalti vanno riviste, ma non si può fare a scapito della trasparenza come fa questo governo. Il Pr… - rtl1025 : ?? Maggioranza, sul codice degli #appalti la #Lega attacca Busia, Autorità nazionale anticorruzione, poi la tregua… -