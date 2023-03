Da un maestro all’altro | dopo Tabarez l’Uruguay aspetta Marcelo Bielsa

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 marzo 2023) In Uruguay non si parla d’altro. C’è la concreta possibilità, lo dice un emittente molto informata, TyC Sports, che il nuovo tecnico della Celeste possa essere. Sarebbe davvero un passaggio di testimone, da una, da Óscar Tabárez e. Dell’epopea di Óscar Tabárez sulla panchina deltutti sanno e hanno visto fino a poco tempo fa. Iluruguaiano ha allenato la Nazionale dal 2006 al 2021, sedendo sulla panchina della propria Nazionale per ben 135 volte e vincendo una Copa America nel 2011.di lui Diego Alonso ha deluso ai Mondiali in Qatar. Terzo posto nel girone H, dietro Portogallo e Corea del Sud e licenziamento. Al suo posto, per un interim già predefinito, ...