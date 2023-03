Spalletti ritrova Raspadori | ora il turnover si fa più ampio

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Lucianoavrà Giacomoper Napoli-Milan, il tecnico pensa ad un tunover scientifico anche per la Chns League. Giacomofa il suo ritorno alle giuste tempistiche per l’Inter, proprio prima del triplo confronto con il Milan. Dopo aver saltato cinque partite di cnato e gli ottavi di finale contro l’Eintracht a causa di una distrazione muscolare di secondo grado al muscolo semimembranoso della coscia sinistra, il giocatore è tornato in allenamento con il gruppo e si prenota per tornare protagonista. Quattro dei suoi cinque gol sono arrivati nella fase a gironi della Chns League, e con la competizione alle porte,non vuole mancare. Inoltre, vuolere il minutaggio necessario per contribuire al sogno ...