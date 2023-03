Paratici inibito, il Tottenham: “Attendiamo chiarimenti” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Tottenham chiarisce la sua posizione in merito al direttore sportivo Fabio Paratici per quanto successo all’epoca della Juventus. La FIFA ha comunicato quest’oggi che le sanzioni inferte nel processo sportivo sulle plusvalenze ai dirigenti della Juventus sono valide a livello globale. In altre partole le inibizioni riguardanti chi all’epoca dei fatti era nel club Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ilchiarisce la sua posizione in merito al direttore sportivo Fabioper quanto successo all’epoca della Juventus. La FIFA ha comunicato quest’oggi che le sanzioni inferte nel processo sportivo sulle plusvalenze ai dirigenti della Juventus sono valide a livello globale. In altre partole le inibizioni riguardanti chi all’epoca dei fatti era nel club Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieAnews_com : ?? Inibizione #Paratici. Arriva il comunicato del #Tottenham per quanto riguarda l'ex dirigente della #Juventus - pg_chirico : RT @Paladino70: Quindi, c'è un dirigente sportivo che si punti in bianco oggi è disoccupato (all'estero) perché inibito a svolgere le sue f… - pg_chirico : RT @Pasky973: Siamo ai ricatti, vendette trasversali, non per nulla la chiamiamo #FigcMafia. #Paratici andò al Tar, gli è andato proprio ne… - MARCOPACI13 : RT @Paladino70: Quindi, c'è un dirigente sportivo che si punti in bianco oggi è disoccupato (all'estero) perché inibito a svolgere le sue f… - Roberta_Siro : RT @Paladino70: Quindi, c'è un dirigente sportivo che si punti in bianco oggi è disoccupato (all'estero) perché inibito a svolgere le sue f… -