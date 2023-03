Eurolega 2022 2023 | vittorie pesanti per Zalgiris e Stella Rossa | ok Real Madrid e Olympiakos

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Oggi si sono giocate le partite del 31° turno di. Vittoria pesante in chiave playoff per lo, che nelle mura di casa batte il Monaco 79-70. Brazdeikis trascina i padroni di casa con 22 punti e 5 rimbalzi a un successo che permette alla squadra lituana di salire a 16e 15 sconfitte e di agganciare Baskonia, al momento 8ª e ai playoff ma con la stessa percentuale dello. Secondo successo consecutivo, e contro squadre con record migliore, per lache batte 92-73 il Valencia. L’acquisto di Campazzo dai Denver Nuggets, 15 punti e 7 assist, ha dato nuova linfa all’attacco della squadra serba che sta provando la rimonta per un posto nelle prime otto. La...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #EuroLeague Vittorie pesanti per Zalgiris e Stella Rossa, ok Real Madrid e Olympiakos - SportInTV_IT : Eurolega 2022/2023: la 32a giornata su Sky Sport e Eleven Sports - Profilo3Marco : RT @Eurosport_IT: Coach Messina non ci gira tanto intorno ???? Le dichiarazioni complete ?? - infoitsport : MACCABI-OLIMPIA MILANO Eurolega 2022/2023, canale e tv - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Trentunesima giornata Eurolega 2022/23: sonore sconfitte per Milano e Bologna -

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Efes - Virtus Bologna , sfida valida come trentaduesima giornata dell'/2023 di basket . Gli uomini di coach Scariolo hanno perso malamente contro il Maccabi, nel turno precedente, dicendo addio al sogno playoff. Sogno che invece prosegue (pur con ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Maccabi - Olimpia Milano , sfida valida come trentaduesima giornata dell'/2023 di basket . Gli uomini di coach Messina hanno perso malamente contro l'Efes, dicendo quasi addio alle già pochissime possibilità di qualificarsi ai playoff. Di fronte, invece, la ...Basket- 2023 Squadra Virtus Bologna Trentunesima giornata diper la Virtus Segafredo che è ospite, in, del Maccabi Tel Aviv . Avvio a marce alte del match con il Maccabi che parte ...

Virtus Bologna e Olimpia Milano in Eurolega: le partite in tv e streaming su Sky Sky Sport

Ultima settimana di doppie gare nel calendario della regular season di EuroLeague Basketball 2022/23: si giocano oggi la numero 31 e tra giovedì 30 e venerdì 31 marzo la numero 32. Fuori dalla corsa ...Arriva una sconfitta per l’Olimpia Milano in casa dell’Anadolu Efes, che vince con il punteggio di 89-69 nella gara valevole per la trentunesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Un ...