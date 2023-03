Droga e un’arma nell’androne di uno stabile: la scoperta a Pianura (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella controsoffittatura dell’androne di uno stabile di via Evangelista Torricelli, a Napoli, gli agenti del commissariato Pianura hanno rinvenuto una pistola Beretta calibro 22 con 8 cartucce, due giubbotti antiproiettile, 11 panetti di hashish del peso di circa 1,1 kg, una bustina contenente circa 12 grammi di marijuana, un involucro con circa 25 grammi di cocaina e un bilancino. Inoltre, hanno rinvenuto in un altro edificio della stessa strada, dietro alcuni pannelli dell’ingresso, un’altra pistola calibro 9×19 con due cartucce. In un’intercapedine nella parete perimetrale esterna di un palazzo poco più avanti, invece, hanno trovato 75 cartucce di vario calibro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella controsoffittatura dell’androne di unodi via Evangelista Torricelli, a Napoli, gli agenti del commissariatohanno rinvenuto una pistola Beretta calibro 22 con 8 cartucce, due giubbotti antiproiettile, 11 panetti di hashish del peso di circa 1,1 kg, una bustina contenente circa 12 grammi di marijuana, un involucro con circa 25 grammi di cocaina e un bilancino. Inoltre, hanno rinvenuto in un altro edificio della stessa strada, dietro alcuni pannelli dell’ingresso, un’altra pistola calibro 9×19 con due cartucce. In un’intercapedine nella parete perimetrale esterna di un palazzo poco più avanti, invece, hanno trovato 75 cartucce di vario calibro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... resistenzasvran : Lotta alla droga L'Arma arresta un altro pusher - Prato - La Nazione - cascinanotizie : Rifiutano il test anti-droga, denunciati Un altro automobilista segnalato per porto abusivo d'arma… - Piergiulio58 : Roma, agguato al Tuscolano: 54enne ucciso in casa. La vittima è un italiano con diversi precedenti, anche per droga… -

In strada con la pistola, a casa nascondeva droga ...hanno raggiunto e disarmato l'uomo accertando che l'arma, una ... di cui una ha consentito l'apertura di un locale poco distante dove ... materiale per il confezionamento della droga, un fucile a canne ... Chiuso market della droga ... che ha permesso di delineare un grave quadro indiziario, ... Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, i due sarebbero i ... che avrebbero acquistato quotidianamente la droga dagli indagati, ... Trovati 13 chili di eroina e cocaina trasportati in auto Secondo gli investigatori la droga avrebbe fruttato sul ...gli investigatori la droga avrebbe fruttato sul mercato oltre un ... La coppia a bordo - riferisce l'Arma - è apparsa in uno stato di ... ...hanno raggiunto e disarmato l'uomo accertando che l', una ... di cui una ha consentito l'apertura dilocale poco distante dove ... materiale per il confezionamento dellafucile a canne ...... che ha permesso di delinearegrave quadro indiziario, ... Secondo la ricostruzione dei militari dell', i due sarebbero i ... che avrebbero acquistato quotidianamente ladagli indagati, ...Secondo gli investigatori laavrebbe fruttato sul ...gli investigatori laavrebbe fruttato sul mercato oltre... La coppia a bordo - riferisce l'- è apparsa in uno stato di ... Catania, armi e droga in casa: un arresto Livesicilia.it