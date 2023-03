Luigi Nave (M5S): centrodestra non assume e fa guerra al Reddito di cittadinanza (Di martedì 28 marzo 2023) Il post di commento del Senatore Luigi Nave del Movimento Cinque Stelle che parla di buco di 7mila lavoratori “Il centrodestra fa la guerra al Reddito di cittadinanza ma poi non assume. Il #Movimento5Stelle aveva stanziato un miliardo di euro per rafforzare i centri per l’impiego, permettendo alla Regioni, per lo più amministrate dal centrodestra, di assumere entro il 2021 più di 11.000 operatori. Oltre la propaganda di Giorgia Meloni c’è solo un buco di 7mila lavoratori; ovvero in quattro anni è stato assunto solo uno su tre. Il bilancio di una gestione locale disastrosa, sulla stessa scia del Governo.” Così il Senatore Luigi Nave in un post sulla sua pagina ufficiale Facebook ha commentato ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 28 marzo 2023) Il post di commento del Senatoredel Movimento Cinque Stelle che parla di buco di 7mila lavoratori “Ilfa laaldima poi non. Il #Movimento5Stelle aveva stanziato un miliardo di euro per rafforzare i centri per l’impiego, permettendo alla Regioni, per lo più amministrate dal, dire entro il 2021 più di 11.000 operatori. Oltre la propaganda di Giorgia Meloni c’è solo un buco di 7mila lavoratori; ovvero in quattro anni è stato assunto solo uno su tre. Il bilancio di una gestione locale disastrosa, sulla stessa scia del Governo.” Così il Senatorein un post sulla sua pagina ufficiale Facebook ha commentato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Luigi Nave (M5S): centrodestra non assume e fa guerra al Reddito di cittadinanza - - Luigi_Gesualdo : @lmisculin @ilpost @MSF_Sea Quando nel podcast hai detto che la nave sarebbe arrivata a Bari non potevo non venirvi… - luigi_lb7 : @twiligh74946791 Figurativamente: suonare il clacson (anticamente la 'tofa' era una grande conchiglia in cui si so… - luigi_de_simone : RT @sruotolo1: #migranti La sua colpa? Aver salvato troppe vite. Fermata la nave di #Banksy per troppa umanità. Questo della #Meloni è il p… - GIONATA12564426 : A Luigi Di Maio: Ministro fecero vedere su' Twitter un video dove una nave gigante del governo Americano raccogliev… -