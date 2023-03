In coda in autostrada scopre per caso dei preziosi reperti romani (Di martedì 28 marzo 2023) Hanno rivisto la luce nei giorni scorsi dopo molto tempo, complice alcuni scavi per creare una strada di cantiere: sono così stati scoperti, ad Arenzano, in un terreno privato, mattoni e piastrelle originari dell'epoca imperiale... Leggi su europa.today (Di martedì 28 marzo 2023) Hanno rivisto la luce nei giorni scorsi dopo molto tempo, complice alcuni scavi per creare una strada di cantiere: sono così stati scoperti, ad Arenzano, in un terreno privato, mattoni e piastrelle originari dell'epoca imperiale...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : In coda in autostrada scopre sito archeologico dell’epoca imperiale romana - #autostrada #scopre #archeologico… - BaroneRosso19 : RT @Altroconsumo: Da quante ore sei bloccato in auto davanti all’ennesima coda in autostrada? ?? E lo sai quanto è aumentato il costo del pe… - valeria_caia : RT @genovatoday: In coda in autostrada, scopre sito archeologico dell’epoca imperiale romana - MarylneCeccare1 : RT @Altroconsumo: Da quante ore sei bloccato in auto davanti all’ennesima coda in autostrada? ?? E lo sai quanto è aumentato il costo del pe… - amas985 : La coda in autostrada è bellissima, ma anche il mare non scherza. #visitliguria #Liguria -