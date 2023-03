Carolina Stramare, bikini leopardato impazza sul web:” Che gioiello” (Di martedì 28 marzo 2023) Carolina Stramare regala grandi emozioni nel web e con il suo bikini leopardato dimostra di essere un gioiello per i suoi follower. Ancora una volta il mondo di internet ha dovuto fermarsi di fronte a una bellezza incredibile e sensazionale come quella di Carolina Stramare. La stupenda mora ha dimostrato per l’ennesima volta come grazie a un fisico incantevole riesca far gioire i suoi innumerevoli ammiratori. Carolina Stramare (Fonte: Instagram)Di recente infatti ha avuto modo di collaborare con la linea di bikini di Mariina Swimwear e indossandone uno di essi ha creato il panico. La parte superiore era tutta leopardata ed essendo molto piccola non è stata in grado di contenere le sue forme. Il Lato A dunque è potuto ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 28 marzo 2023)regala grandi emozioni nel web e con il suodimostra di essere unper i suoi follower. Ancora una volta il mondo di internet ha dovuto fermarsi di fronte a una bellezza incredibile e sensazionale come quella di. La stupenda mora ha dimostrato per l’ennesima volta come grazie a un fisico incantevole riesca far gioire i suoi innumerevoli ammiratori.(Fonte: Instagram)Di recente infatti ha avuto modo di collaborare con la linea didi Mariina Swimwear e indossandone uno di essi ha creato il panico. La parte superiore era tutta leopardata ed essendo molto piccola non è stata in grado di contenere le sue forme. Il Lato A dunque è potuto ...

