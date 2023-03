Ragazza entra a scuola con due fucili e una pistola: almeno 7 morti (Di lunedì 27 marzo 2023) È di almeno 7 persone il bilancio dei morti in una sparatoria avvenuta in una scuola a Nashville, Tennessee. Intorno alle 10.15 (ora locale) di mattina di oggi lunedì 27 marzo 2023 una donna ha aperto il fuoco con... Leggi su europa.today (Di lunedì 27 marzo 2023) È di7 persone il bilancio deiin una sparatoria avvenuta in unaa Nashville, Tennessee. Intorno alle 10.15 (ora locale) di mattina di oggi lunedì 27 marzo 2023 una donna ha aperto il fuoco con...

