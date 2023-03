Mauro Coruzzi torna su Instagram pubblicando una foto dall’ospedale (Di lunedì 27 marzo 2023) Conduttore, cantante, attore e doppiatore, Marco Coruzzi è un pilastro della televisione italiana. Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ci ha saputo intrattenere e tenere attaccati allo schermo grazie alla sua personalità schietta, esuberante e dalla battuta sempre pronta. Sfortunatamente, l’amatissimo artista è stato di recente colpito da un bruttissimo ictus ischemico che lo ha costretto al ricovero e agli accertamenti ospedalieri. La mancanza del cantante sui social, che è solito postare assiduamente, si è fatta sentire tanto, specie i suoi scatti spensierati di vita quotidiana. Ma proprio ieri, Mauro è tornato sui social e ha confermato quello che sospettavamo. Fonte: ShutterstockLEGGI DI PIÙ: Gabriel Garko rompe il silenzio e si esprime circa la paternità LEGGI DI PIÙ: Raoul Bova, ... Leggi su it.newsner (Di lunedì 27 marzo 2023) Conduttore, cantante, attore e doppiatore, Marcoè un pilastro della televisione italiana., in arte Platinette, ci ha saputo intrattenere e tenere attaccati allo schermo grazie alla sua personalità schietta, esuberante e dalla battuta sempre pronta. Sfortunatamente, l’amatissimo artista è stato di recente colpito da un bruttissimo ictus ischemico che lo ha costretto al ricovero e agli accertamenti ospedalieri. La mancanza del cantante sui social, che è solito postare assiduamente, si è fatta sentire tanto, specie i suoi scatti spensierati di vita quotidiana. Ma proprio ieri,to sui social e ha confermato quello che sospettavamo. Fonte: ShutterstockLEGGI DI PIÙ: Gabriel Garko rompe il silenzio e si esprime circa la paternità LEGGI DI PIÙ: Raoul Bova, ...

infoitcultura : Platinette come sta dopo l'ictus, la foto dal letto di ospedale di Mauro Coruzzi