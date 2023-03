LIVE Italia-Ucraina 3-1 | amichevole U21 in DIRETTA | doppietta di Colombo!

(Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90? Ci saranno solo due minuti di recupero. 88? Fuori Colombo, dentro Mulattieri nell’. 86?che controlla il finale di partita. 84?che si getta totalmente in avanti. 82? Goooooooooooooooool, Colombo, tuffo di testa perfetto per laU21 3-1. 80? Entra in campo Kucharevyc, va fuori Sikan nell’. 78? Dentro Nazarenko, fuori Viunnyl nell’. 76? Fuori Bellanova e Bove, dentro Pierozzi e Fabbian nell’. 74? Pronti altri due cambi per l’. 72? Goooooooooooooooooooool, Colombo, Oristanio trova la traversa che vede pronto Colombo per la rete, ...

REGGIO CALABRIA - Ultimo test amichevole a disposizione dell'Under 21 del ct Nicolato in vista degli Europei di categoria in programma dal 21 giugno all'8 luglio in Romania e Georgia . Dopo la bella prestazione in casa di una Serbia comunque in ...LE FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 5 - 2): Turati; Pirola, Okoli, Lovato; Bellanova, Fagioli, Ricci, Bove, Udogie; Colombo, Cancellieri Di seguito, la diretta testuale della partita: 70' : Colombo ...A dare l'allarme è stata la moglie Di: Redazione SardegnaA Palazzolo sull'Oglio (Brescia), un uomo di 64 anni è morto folgorato da una scarica elettrica mentre era in bagno intento ad asciugarsi i capelli con il phon. A dare l'allarme è stata la ...

LIVE Italia-Ucraina, amichevole U21 in DIRETTA: ultimo test per Nicolato prima degli Europei OA Sport

19.00 Buonasera e benvenuti alla diretta di Italia-Ucraina U21. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Ucraina U21, amichevole, ultimo test per la nazionale di Nicolato.(TuttoReggina.com) CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Ucraina U21, amichevole, ultimo test per la nazionale di Nicolato. (OA ...