Divieto di affitto e vendita appartamenti diventa ufficiale: Case Green cambia a sorpresa (Di lunedì 27 marzo 2023) Torna a sorpresa il Divieto di affitto e vendita delle Case e i proprietari sono nel caos. Vediamo le ultime novità. La Direttiva Case Green sta già rivoluzionando il mercato immobiliare e tanti hanno paura. In un primo tempo si era detto che le regole sull’efficientamento energetico non avrebbero previsto un Divieto di affitto e vendita dell’appartamento non in regola. Esponenti delle istituzioni europee avevano bollato tale Divieto come una fake news circolata sulla stampa. Divieto di affitto e vendita diventa ufficiale – ilovetradingDal Parlamento Europeo a gennaio si era rassicurata l’Italia sostenendo che nessuno ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 27 marzo 2023) Torna aildidellee i proprietari sono nel caos. Vediamo le ultime novità. La Direttivasta già rivoluzionando il mercato immobiliare e tanti hanno paura. In un primo tempo si era detto che le regole sull’efficientamento energetico non avrebbero previsto undidell’appartamento non in regola. Esponenti delle istituzioni europee avevano bollato talecome una fake news circolata sulla stampa.di– ilovetradingDal Parlamento Europeo a gennaio si era rassicurata l’Italia sostenendo che nessuno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... damianofaraone : @SabrySocial Blocco MES e certificato UE con backdoor per utero in affitto, guerra a casegreen e divieto auto combu… - Jonovan32835379 : @horusarcadia Si chiama teoria dell'aggiramento. Con la stessa teoria le sinistre vogliono aggirare il divieto di u… - AgenziaOpinione : RENZO GUBERT * UTERO IN AFFITTO: « L’ITALIA SI OPPONE AD AGGIRARE IL DIVIETO PERCHÉ È COERENTE CON I VALORI COSTITU… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Alla Camera arriva la proposta di legge per estendere il divieto anche all'estero. Il Pd diviso sulle adozioni… - VercesiErnesto : RT @ilgiornale: Alla Camera arriva la proposta di legge per estendere il divieto anche all'estero. Il Pd diviso sulle adozioni… -