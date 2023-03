Volley femminile, serie A1. Scandicci, che fatica a Cuneo: vince 3-2 e allunga al secondo posto (Di domenica 26 marzo 2023) La Savino del Bene Scandicci soffre e vince 3-2 sul campo di una delle migliori versioni stagionali della Cuneo Granda San Bernardo. Partenza a razzo della squadra toscana che in un baleno vola sul 9-3 e poi gestisce il vantaggio. Le cuneesi si avvicinano sul 16-13 ma nel finale la squadra di Barbolini rialza il ritmo e vince 25-19. La reazione della squadra di casa non si fa attendere e nel secondo set si gioca punto a punto nella prima parte. Cuneo piazza il break per il 17-14 e Scandicci fatica a riprendere il filo e di arrende con il punteggio di 25-22. Le toscane ripartono di slancio e si portano sul 16-10 nella parte centrale del terzo set. Cuneo non alza bandiera bianca, si riporta sul 17-13 ma il finale è tutto di ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) La Savino del Benesoffre e3-2 sul campo di una delle migliori versioni stagionali dellaGranda San Bernardo. Partenza a razzo della squadra toscana che in un baleno vola sul 9-3 e poi gestisce il vantaggio. Le cuneesi si avvicinano sul 16-13 ma nel finale la squadra di Barbolini rialza il ritmo e25-19. La reazione della squadra di casa non si fa attendere e nelset si gioca punto a punto nella prima parte.piazza il break per il 17-14 ea riprendere il filo e di arrende con il punteggio di 25-22. Le toscane ripartono di slancio e si portano sul 16-10 nella parte centrale del terzo set.non alza bandiera bianca, si riporta sul 17-13 ma il finale è tutto di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #volley Serie A1 femminile 2022/2023: Scandicci si salva al quinto set contro Cuneo - cuneodice : Volley femminile, A1: Cuneo-Scandicci, gli aggiornamenti live - EHEAAOO : RT @RaiSport: #Volley femminile 11a giornata di ritorno: Cuneo-Scandicci in diretta oggi #25marzo dalle 20.20 su RaiSport e in streaming ??… - Novara_e_Varese : RT @StampaNovara: Volley femminile, Conegliano “affondata” e la Igor resta l’unico club italiano in Champions - SDBVolley : RT @RaiSport: #Volley femminile 11a giornata di ritorno: Cuneo-Scandicci in diretta oggi #25marzo dalle 20.20 su RaiSport e in streaming ??… -