Clizia Incorvaia | la pettinatura perfetta per la primavera | replicarla è semplicissimo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 26 marzo 2023) Insieme allasono arrivate anche le ultimissime tendenze: ecco lache ripropone, l’esperta di moda Sin da giovanissima ha sempre saputo di volere lavorare in questo settore. Frequenta infatti all’università di giornalismo in quanto il suo sogno era quello di scrivere per le più importanti riviste fashion. Nello stesso momentoinizia anche a posare per diverse campagne pubblicitarie in quanto, nell’agenzia in cui si era iscritta, molte più persone chiedono della ragazza del capello biondo, gli occhi azzurri e il viso angelico. Inizia quindi ad imporsi come personalità in questo settore raggiungendo l’apice della notorietà quando si sposa con il cantante de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina. I due partecipano anche insieme a Pechino ...