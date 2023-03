Superenalotto | vincita da 73 | 8 milioni |  è la più alta mai realizzata online

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaGazzettaWeb : SuperEnalotto, centrato il 6: vincita da 73 mln di euro con schedina giocata online - News - apetrazzuolo : SUPERENALOTTO - Come riscuotere la vincita milionaria avvenuta online: con la 'Tassa sulla Fortuna' allo Stato torn… - News_24it : ROMA - Dopo la vincita record di qualche settimana fa torna a regalare milioni di euro il gioco del Superenalotto,… - qn_lanazione : Superenalotto, vinti 74 milioni di euro con una giocata online - occhio_notizie : Grande vincita al SuperEnalotto in provincia di Salerno. Due fortunati vincitori hanno centrato due “5” da oltre 77… -

Quella di stasera è la 127ªcon il "6" realizzata dalla nascita del. Dal 1997 a oggi, se si considerano solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per ...Si riscrive quindi la storia del: la cifra è la più alta non solo per l'Italia, ma per tutto il mondo. La sestina vincente è arrivata dopo quasi due anni di attesa 'Lacon punti ...Estrazione vincente aldi una cifra monstre: 73,89 milioni di euro. La sestina vincente è 4, 15, 26, 27, 72, 82. Numero Jolly 89. Superstar: 12. A vincere il jackpot è stato un giocatore che ha compilato una ...

SuperEnalotto, centrato il 6: vincita da 73 milioni di euro (con scomessa da 2 euro). È la prima volta online ilmessaggero.it

ROMA – Il regolamento del SuperEnalotto prevede che il vincitore del Jackpot deve presentare la ricevuta della giocata vincente entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ...Secondo Jackpot del 2023, dopo quello da record del 16 febbraio scorso: è però la prima volta in assoluto che la sestina vincente non arriva dalla ricevitoria ...