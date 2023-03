De Zerbi | l’ex match analyst rivela | “Con chi sostituirei Osimhen | gioca in Serie A”

(Di sabato 25 marzo 2023) Le straordinarie prestazioni di Victorhanno attirato su di sé l’interesse delle grandi squadre d’Europa, che sono pronte ad investire cifre esorbitanti per acquistare il bomber nigeriano. Anche se nessuna trattativa è stata, al momento, intavolata, nelle ultime settimane sono numerosi i nomi accostati agli azzurri per sostituire l’attuale capocannoniere dellaA. Le dichiarazioni delfanno ben sperare i tifosi: “resterà al Napoli!” Durante un’intervista rilasciata alla nostra redazione, ilMassimo Carcarino, ex collaboratore al Sassuolo con Dee Dionisi, ha espresso la sua opinione sulla possibile cessione di, di seguito quanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilanSpazio : Milan, Inter o Juventus, l’ex match analyst si espone: quale squadra sarebbe perfetta per De Zerbi! - elpentoFVCR : @SballoTourette_ De Zerbi perché l'unico realistico (forse Luis Enrique, ma ritengo più probabile l'ex rossonero) -

...si racconta - Roberto De, tecnico del Brighton con un passato in Italia, ha voluto raccontarsi e per farlo ha affidato il suo pensiero ai microfoni de ' La Gazzetta Dello Sport '....... il 43enne tecnico del Brighton Roberto De, grande ... In Ucraina,'allenatore bresciano ha lasciato "un lavoro a metà. A ... con ragazzi giusti e persone per bene", ha conclusomister del ...Il tecnico del Napoli succede nell'albo d'oro a Roberto De. ...terza volta che un allenatore azzurro in carica si aggiudica'... il commissario della Lega Nazionale Dilettanti edpresidente ...