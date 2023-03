Ascolti TV: i debutti dell’inverno 2023 confrontati con quelli dell’anno precedente (Di sabato 25 marzo 2023) Pio e Amedeo con Silvia Toffanin - Felicissima Sera La stagione tv 2022/2023 è ormai nel vivo e DavideMaggio.it continua a monitorare gli Ascolti di tutti i debutti, confrontandoli con quelli della precedente annata. In virtù del cambio del perimetro della misurazione dell’ascolto televisivo, dallo scorso maggio lo share medio – a parità di numero di spettatori – registra automaticamente degli incrementi (maggiori dettagli qui). Per un corretto confronto che stabilisce effettivamente chi sale e chi scende rispetto a un anno fa, quindi, si tiene principalmente conto del totale spettatori. debutti 24 marzo 2023 Felicissima Sera – All Inclusive ? venerdì 24 marzo 2023: 2.794.000 – 19.5% venerdì 16 aprile 2021: 4.070.000 – 20.1% Il contesto A due anni ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 25 marzo 2023) Pio e Amedeo con Silvia Toffanin - Felicissima Sera La stagione tv 2022/è ormai nel vivo e DavideMaggio.it continua a monitorare glidi tutti i, confrontandoli condellaannata. In virtù del cambio del perimetro della misurazione dell’ascolto televisivo, dallo scorso maggio lo share medio – a parità di numero di spettatori – registra automaticamente degli incrementi (maggiori dettagli qui). Per un corretto confronto che stabilisce effettivamente chi sale e chi scende rispetto a un anno fa, quindi, si tiene principalmente conto del totale spettatori.24 marzoFelicissima Sera – All Inclusive ? venerdì 24 marzo: 2.794.000 – 19.5% venerdì 16 aprile 2021: 4.070.000 – 20.1% Il contesto A due anni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PicciottiTV : RT @fabiofabbretti: #AscoltiTv: Pio e Amedeo perdono per strada circa 1,5 milioni di spettatori rispetto alla prima edizione. Nel 2021 #Fel… - 95_addicted : RT @fabiofabbretti: #AscoltiTv: Pio e Amedeo perdono per strada circa 1,5 milioni di spettatori rispetto alla prima edizione. Nel 2021 #Fel… - FRANCESCATERZO2 : RT @fabiofabbretti: #AscoltiTv: Pio e Amedeo perdono per strada circa 1,5 milioni di spettatori rispetto alla prima edizione. Nel 2021 #Fel… - Parpiglia : RT @fabiofabbretti: #AscoltiTv: Pio e Amedeo perdono per strada circa 1,5 milioni di spettatori rispetto alla prima edizione. Nel 2021 #Fel… - ValeGattaLuna : RT @fabiofabbretti: #AscoltiTv: Pio e Amedeo perdono per strada circa 1,5 milioni di spettatori rispetto alla prima edizione. Nel 2021 #Fel… -