Ottavia Piccolo al Donizetti con “Cosa nostra spiegata ai bambini” (Di venerdì 24 marzo 2023) Bergamo. Al suo penultimo appuntamento, la Stagione di Prosa della Fondazione Teatro Donizetti vede, da martedì 28 marzo a domenica 2 aprile, il ritorno in città di una delle attrici più amate non solo dal pubblico bergamasco: Ottavia Piccolo. Con lei, sul palcoscenico del Teatro Donizetti, ci saranno I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo per presentare Cosa nostra spiegata ai bambini, spettacolo incentrato sulla figura di Elda Pucci, Sindaco di Palermo per un anno, scritto da Stefano Massini, primo autore italiano ad aver vinto un prestigiosissimo Tony Award, gli Oscar del Teatro. Regia di Sandra Mangini. Visual di Raffaella Rivi. Disegno luci di Gianni Bertoli Musiche di Enrico Fink eseguite dal vivo da Massimiliano Dragoni (salterio, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 marzo 2023) Bergamo. Al suo penultimo appuntamento, la Stagione di Prosa della Fondazione Teatrovede, da martedì 28 marzo a domenica 2 aprile, il ritorno in città di una delle attrici più amate non solo dal pubblico bergamasco:. Con lei, sul palcoscenico del Teatro, ci saranno I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo per presentareai, spettacolo incentrato sulla figura di Elda Pucci, Sindaco di Palermo per un anno, scritto da Stefano Massini, primo autore italiano ad aver vinto un prestigiosissimo Tony Award, gli Oscar del Teatro. Regia di Sandra Mangini. Visual di Raffaella Rivi. Disegno luci di Gianni Bertoli Musiche di Enrico Fink eseguite dal vivo da Massimiliano Dragoni (salterio, ...

