Juventus, la UEFA apre ufficialmente indagine sui bianconeri (Di venerdì 24 marzo 2023) Non bastava la penalizzazione in Serie A e il rischio di saltare il prossimo campionato con la retrocessione per la Juventus. Nelle ultime ore, infatti, la UEFA ha annunciato che è stata ufficialmente aperta un'indagine sui bianconeri sull'inchiesta Prisma. Ad annuncialo è lo stesso club bianconero nel comunicato di approvazione del bilancio semestrale.

