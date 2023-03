Giulio Regeni, i genitori a Propaganda Live: “Vogliamo un processo” (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ormai una parte della verità l’abbiamo capita e noi Vogliamo un processo, Vogliamo che in Italia inizi un processo”. Così Paola Deffendi, la mamma di Giulio Regeni, ospite, insieme al marito Claudio Regeni, di Propaganda Live su La7. I genitori continuano a chiedere giustizia per il figlio mentre il processo non si celebra per l’impossibilità di notificare gli atti agli imputati egiziani. “Per nove notti e nove giorni Giulio è stato torturato e ucciso deliberatamente. Dobbiamo dire le cose per quelle che sono: Giulio è stato torturato e ucciso. E da qua inizia il nostro essere genitori erranti per la ricerca di verità e giustizia. Non ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ormai una parte della verità l’abbiamo capita e noiunche in Italia inizi un”. Così Paola Deffendi, la mamma di, ospite, insieme al marito Claudio, disu La7. Icontinuano a chiedere giustizia per il figlio mentre ilnon si celebra per l’impossibilità di notificare gli atti agli imputati egiziani. “Per nove notti e nove giorniè stato torturato e ucciso deliberatamente. Dobbiamo dire le cose per quelle che sono:è stato torturato e ucciso. E da qua inizia il nostro essereerranti per la ricerca di verità e giustizia. Non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : 'Ormai una parte della verità l'abbiamo capita e noi vogliamo un processo, e vogliamo che in Italia inizi un proces… - welikeduel : L'appello dei genitori di Giulio Regeni alla presidente Meloni e al ministro Tajani #veritaegiustiziapergiulio… - La7tv : #propagandalive #veritaegiustiziapergiulio L'intervista Paola e Claudio, i genitori di Giulio Regeni a @welikeduel - BrunoMaggi : RT @GiulioSiamoNoi: Ascoltando i genitori di Giulio #Regeni @welikeduel ?? - YoungGraDa : RT @M49liberorso: Coloriamo di Giallo Twitter VERITÀ E GIUSTIZIA PER GIULIO REGENI RTW Please #propagandalive #scortamediatica https://t.co… -