Terra amara | spoiler | Müjgan si vendica | Zuleyha in pericolo?

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 23 marzo 2023)Altun potrebbe trovarsi in serionel corso dei prossimi episodi di. Stando agli, infatti, Demir crederà che la moglie abbia una relazione clandestina con Yilmaz Akkaya e andrà in escandescenze. Tutto partirà quandoHekimo?lu intercetterà una conversazione telefonica tra il marito edurante la quale i due si daranno appuntamento in una casa degli Yaman. La Altun, in realtà, vorrà incontrare il suo ex fidanzato dopo aver scoperto che è stato lui ad uccidere Ercüment Akman per salvare la vita a Gülten Ta?k?n. I due si incontreranno di nascosto e non si accorgeranno della presenza della dottoressa che li spierà da lontano. Yilmaz, in quell'occasione, spiegherà adi aver assassinato il cugino di ...