Shazam | Zachary Levi non ha visto Black Adam | Ho altre cose da fare nella vita

(Di giovedì 23 marzo 2023) L''attore ha ammesso di non aver ancora avuto il tempo di guardaree di essere troppo pieno di impegni al momento per farlo. Nel corso di una intervista concessa a ET Canada,ha rivelato di non aver ancora, film della vecchia DC come il suo! Furia degli dei e sembra che l'attore non abbia intenzione di recuperarlo in tempi brevi. "Non ho- ha risposto, e quando la giornalista gli chiede se ha intenzione di recuperarlo, l'attore ha dichiarato: "Prima o poi, ma per il momento la miaè piena di". Insomma, questa clip anche se può sembrare innocua ribadisce ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Matioski : Alle 14:00, nel Matioski Show, assieme ad Angel Longrain, parleremo di: - Captain America 4: riprese iniziate! Cosa… - infoitcultura : Shazam! Furia degli Dei, Zachary Levi conferma le indiscrezioni sugli ostacoli causati da Dwayne Johnson? - infoitcultura : Zachary Levi conferma le voci sull'interferenza di The Rock nei piani su Black Adam e Shazam! - infoitcultura : Shazam! Furia degli Dei: Zachary Levi dà la colpa dell'insuccesso al marketing e ai fan tossici - infoitcultura : Zachary Levi parla dei fan di Zack Snyder e incolpa la campagna marketing per i risultati di Shazam! 2 -

... il regista commenta quel cameo e come si collega al primo film Attenzione: a seguire troverete spoiler relativi a! Furia degli dei. Il secondo film con protagonistaLevi è approdato ...! Furia degli Dei,Levi conferma le indiscrezioni sugli ostacoli causati da Dwayne Johnson Il contrario è invece accaduto con Wonder Woman e il suo cameo in! Furia degli Dei ......prorompente e ben due scene post - crediti ecco tutte le risposte che cercate sul finale di! Furia degli Dei. Il secondo capitolo delle avventure dell'eroe DC, interpretato daLevi e ...

Shazam! Furia degli Dei, Zachary Levi critica i fan dello ... Movieplayer

Several media reports claimed that Dwayne blocked Zachary's cameo in his film and did not feature in Shazam! Fury of Gods, which was initially planned. Levi put up a post on Instagram sharing the ...The recently released Shazam! Fury of the Gods released to some disappointing box office numbers, with the film underperforming even its lower projections. According to star Zachary Levi, however, he ...