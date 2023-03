Qualificazioni Euro 2024 | Italia-Inghilterra 1-2 | gol di Retegui non basta

(Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – L’parte con il piede sbagliato nelleaglipei di Germania. Gli azzurri perdono 2-1 in casa contro l’al termine di una partita piena di emozioni. Partita dai due volti quella dei ragazzi di Mancini che, tra le mura amiche del ‘Maradona’, giocano un brutto primo tempo subendo due gol. Il primo di Rice in mischia in area, il secondo di Kane su rigore, per un fallo di mano di Di Lorenzo. Cambia tutto nella ripresa dove(al debutto assoluto e subito titolare) riapre il match. Nonostante il rosso per Shaw nel finale, gli inglesi resistono in dieci, si portano a casa i tre punti e tornano a vincere indopo 62 anni. Partenza sprint per gli inglesi, subito pericolosi all’ottavo minuto con Saka, cinque ...

Commenta per primo Nicolò Barella e Leonardo Bonucci non saranno a disposizione di Mancini per Malta - Italia , secondo impegno delle2024. Il difensore della Juventus non si è mai allenato con il rguppo a Coverciano e non era neanche convocato per la sfida di questa sera con l'Inghilterra. Il centrocampista ...Joao Cancelo , esterno dei bavaresi, ha commentato la vicenda dopo la vittoria - e il gol - con il Portogallo contro il Liechtenstein nelle2024: 'L'ho scoperto ora, so che non ...L'Inghilterra si impone per 2 - 1 sull'Italia allo stadio Maradona, nella prima partita del Girone C delle2024. Per l'Inghilterra gol di Rice al 13' e di Kane su rigore al 44'. Il centravanti inglese supera così Wayne Rooney e diventa il miglior marcatore nella storia della nazionale ...

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Cristiano Ronaldo ha festeggiato con una doppietta la sua 197/a presenza col Portogallo, un record assoluto nella storia del calcio, nel match d'esordio nelle qualificazioni a ...A dieci anni di distanza la Nazionale è tornata a giocare a Napoli, ma il ritorno non è certamente stato dei migliori: sconfitta per 2-1 contro l’Inghilterra nella la prima gara per le qualificazioni ...