MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ducati si adatta al mio stile di guida, non temo la rivalità interna con Bastianini” (Di giovedì 23 marzo 2023) Giorno di conferenza stampa a Portimao, sede del primo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista lusitana andrà in scena l’atto n.1 della stagione e, a proposito di n.1, Francesco Bagnaia vuol riprendere da dove ha lasciato. Il piemontese ha un obiettivo chiaro: riconfermarsi campione del mondo. Ne ha tutte le possibilità Pecco, confortato dagli ottimi test pre-season. La nuova Ducati GP23 ha dato buone sensazioni e rappresenta per il centauro italiano un grande step di sviluppo rispetto alla versione 2022. Tuttavia, Bagnaia non vuol abbassare la guardia, consapevole della forza dei suoi avversari, tra cui il suo nuovo compagno di squadra, Enea Bastianini. “Sono molto contento di ricominciare. Un anno fa eravamo nei guai, mentre quest’anno i test sono andati alla perfezione. La ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) Giorno di conferenza stampa a Portimao, sede del primo round del Mondiale 2023 di. Sulla pista lusitana andrà in scena l’atto n.1 della stagione e, a proposito di n.1,vuol riprendere da dove ha lasciato. Il piemontese ha un obiettivo chiaro: riconfermarsi campione del mondo. Ne ha tutte le possibilità Pecco, confortato dagli ottimi test pre-season. La nuovaGP23 ha dato buone sensazioni e rappresenta per il centauro italiano un grande step di sviluppo rispetto alla versione 2022. Tuttavia,non vuol abbassare la guardia, consapevole della forza dei suoi avversari, tra cui il suo nuovo compagno di squadra, Enea. “Sono molto contento di ricominciare. Un anno fa eravamo nei guai, mentre quest’anno i test sono andati alla perfezione. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ducati si adatta al mio stile di guida, non temo la rivalità interna con Bastianini” - - CalcioFinanza : #MotoGP ai nastri di partenza. Da Marc #Marquez al campione in carica Francesco #Bagnaia: gli stipendi dei piloti n… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano MotoGP, da Marquez a Bagnaia: gli stipendi dei piloti nel 2023: Stipendi piloti MotoGP 2023 –… - ilgiornale : Francesco 'Pecco' Bagnaia, campione in carica, è il grande favorito della MotoGP 2023, che porta in dote tante novi… - notiziasportiva : ????? Tutto pronto per il Gran Premio del Portogallo: ???? Francesco Bagnaia, il campione in carica, parte con il vento… -