Mondiali Femminile di Curling, l’Italia vola ai play off: è storia (Di giovedì 23 marzo 2023) La quinta giornata dei Mondiali femminili di Curling ha visto l’Italia raggiungere un traguardo sensazionale. Per la prima volta una squadra azzurra ha vinto 6 partite nella stessa edizione della rassegna iridata. Il significativo adempimento si è compiuto nel pomeriggio di mercoledì 22 marzo, quando il quartetto composto da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Giulia Zardini Lacedelli (Curling Club Dolomiti) ha sconfitto il Giappone della skip Satsuki Fujisawa. Un successo arrivato in maniera convincente, poiché dopo il perdurante equilibrio durato sei end, l’Italia ha preso il largo nella fase decisiva dell’incontro, imponendosi con il punteggio di 7-3. Dunque la compagine guidata in loco dal direttore tecnico Claudio Pescia e ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 marzo 2023) La quinta giornata deifemminili diha vistoraggiungere un traguardo sensazionale. Per la prima volta una squadra azzurra ha vinto 6 partite nella stessa edizione della rassegna iridata. Il significativo adempimento si è compiuto nel pomeriggio di mercoledì 22 marzo, quando il quartetto composto da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Giulia Zardini Lacedelli (Club Dolomiti) ha sconfitto il Giappone della skip Satsuki Fujisawa. Un successo arrivato in maniera convincente, poiché dopo il perdurante equilibrio durato sei end,ha preso il largo nella fase decisiva dell’incontro, imponendosi con il punteggio di 7-3. Dunque la compagine guidata in loco dal direttore tecnico Claudio Pescia e ...

