L’influencer Candela Lecce su Icardi | «Le persone che frequento mi hanno detto che è una persona psicologicamente malata»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 marzo 2023), influencer argentina, ha rilasciato un’intervista accusando l’attaccante del Galatasaray,, di molestie, influencer argentina, ha rilasciato un’intervista a “Mitre Live” accusando l’attaccante del Galatasaray,, di molestie. PAROLE – «Da quella volta in cui mi sono esposta ho parlato della situazione, sto vivendo un momento triste, brutto, ci sono molestie che non so se siano funzionali allo spettacolo o cosa, non ho smesso di ricevere messaggi. E questa volta hodi no, ho taciuto fino ad ora ma non mi piace per niente, mi hadelle frasi tipo ‘questo è per i media, devi capire, ora sono in un momento difficile’. Milioni di messaggi come questo da lui, è violenza psicologica che esercita contro ...