“L’hanno cacciata dal reality”. Lo scoop pazzesco su Oriana Marzoli: si è saputo tutto ora (Di giovedì 23 marzo 2023) Tra qualche giorno si chiuderà la settima edizione del GF Vip. Una edizione molto criticata dal pubblico per via del comportamento di molti concorrenti. Partito il 19 settembre, il programma è subito finito nel mirino delle critiche per il caso di bullismo su Marco Bellavia. Il concorrente si era mostrato molto insofferente, ma i compagni di avventura lo avevano messo all’angolo. Non solo, alcuni si erano lasciati andare a frasi e gesti molto pesanti. Per questo motivo Ginevra Lamborghini era stata squalificata a Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Patrizia Rossetti finiti al televoto e l’esperto di stile era finito a casa. Nel corso di questi mesi i telespettatori si sono lamentati del comportamento di molti vipponi del GF Vip ma solo due settimane fa c’è stato un cambio di rotta. Una decisione presa da Pier Silvio Berlusconi. Leggi anche: “Dovete stare zitte!”. Il GF Vip irrompe in ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) Tra qualche giorno si chiuderà la settima edizione del GF Vip. Una edizione molto criticata dal pubblico per via del comportamento di molti concorrenti. Partito il 19 settembre, il programma è subito finito nel mirino delle critiche per il caso di bullismo su Marco Bellavia. Il concorrente si era mostrato molto insofferente, ma i compagni di avventura lo avevano messo all’angolo. Non solo, alcuni si erano lasciati andare a frasi e gesti molto pesanti. Per questo motivo Ginevra Lamborghini era stata squalificata a Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Patrizia Rossetti finiti al televoto e l’esperto di stile era finito a casa. Nel corso di questi mesi i telespettatori si sono lamentati del comportamento di molti vipponi del GF Vip ma solo due settimane fa c’è stato un cambio di rotta. Una decisione presa da Pier Silvio Berlusconi. Leggi anche: “Dovete stare zitte!”. Il GF Vip irrompe in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaurizioPannin1 : RT @paolobucci68: @umapess24988053 la cosa grave @BeppeSala è che negli altri paesi, USA in testa, se non prendi una posizione netta contro… - 92c685b63c914f6 : Ecco questa è Oriana ancora non completamente restaurata tutte le tv intelligenti l hanno cacciata addirittura un p… - iamGM8 : Ah infatti l’hanno cacciata - Auro61765922 : @Bebecita097 @__Fabiana___ Non ho detto che l’hanno insultata…ho detto che zaretta è stata cacciato perché ha inizi… - andrea75g : RT @paolobucci68: @umapess24988053 la cosa grave @BeppeSala è che negli altri paesi, USA in testa, se non prendi una posizione netta contro… -