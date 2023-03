A perfect getaway – Una perfetta via di fuga | come finisce? Trama | cast e curiosità

(Di giovedì 23 marzo 2023) “A” è un thriller del 2009 diretto da David Twohy. Lasegue una giovane coppia, Cliff (Steve Zahn) e Cydney (Milla Jovovich), in luna di miele che incontra un’altra coppia durante un sentiero escursionistico. Ma andiamo con ordine per scoprire insiemesul film. Ladi “A” La storia inizia con Cliff e Cydney, una coppia in viaggio di nozze che arriva a Honolulu, Hawaii. Dopo aver letto un articolo di giornale che riporta l’omicidio di una giovane coppia sulla costa di Kalalau, decidono di visitare la zona, nonostante gli avvertimenti sulla pericolosità della zona. Lungo il percorso, incontrano un’altra coppia, Nick e Gina, e una coppia di escursionisti, Cleo e Kale. Inizialmente sembra che tutti i personaggi siano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stasera_in_TV : RAI 4: (23:30) A perfect getaway - Una perfetta via di fuga (Film) #StaseraInTV 23/03/2023 #SecondaSerata @RaiQuattro - RaiQuattro : Tra poco alle 21.20 l'adventure-thriller 'A Perfect Getaway - Una perfetta via di fuga' con Milla Jovovich, Timothy… - Stasera_in_TV : RAI 4: (21:20) A perfect getaway - Una perfetta via di fuga (Film) #StaseraInTV 19/03/2023 #PrimaSerata #aperfectgetaway-unaperfettaviadifug - GuidaTVPlus : 19-03-2023 21:20 #Rai4 A perfect getaway - Una perfetta via di fuga #FilmDrammatico,Mistero,Thriller #StaseraInTV - oggiintv_guida : A perfect getaway - una perfetta via di fuga -

...20 - Scorpion 3 19:05 - Bones 3 19:50 - Bones 3 20:35 - Criminal Minds 3 21:20 - Hawaii Five - 0 2 22:05 - Hawaii Five - 0 2 22:50 - Hawaii Five - 0 2 23:35 - A- Una perfetta via di ...Ed è quello che accade esattamente ai protagonisti di A- Una perfetta via di fuga , film scritto e diretto da David Twohy e in onda questa sera, domenica 19 marzo 2023, alle ore 21:...- alle 21.20 su Rai 4 (Thriller, 2009, durata: 98 Min) Un film di David Twohy, con Milla Jovovich, Steve Zahn, Timothy Olyphant, Kiele Sanchez, Chris Hemsworth, Dale Dickey, Wendy ...

Su Rai 4 “A perfect getaway”: ecco la trama del film Corriere Nazionale

Un affascinante scenario naturale per raccontare una spietata lotta per la sopravvivenza nell’avvincente adventure-thriller. È il film firmato da David Twohy, “A Perfect Getaway - Una perfetta via di ...Oggi va in onda in tv su Rai 4 il film 'A Perfect Getaway - Una perfetta via di fuga' diretto da David Twohy. Vediamo trama e cast.