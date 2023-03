MotoGP, ecco tutti i piloti del Mondiale 2023 (Di martedì 21 marzo 2023) Finalmente è tempo di scendere in pista: terminati i test e le supposizione da venerdì si avrà un primo riscontro di quello che è stato il prestagione della MotoGP con il Gran Premio del Portogallo a Portimao, sede anche dei test di preparazione. Tanti piloti italiani e spagnoli, che saranno verosimilmente coloro che si giocheranno ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023) Finalmente è tempo di scendere in pista: terminati i test e le supposizione da venerdì si avrà un primo riscontro di quello che è stato il prestagione dellacon il Gran Premio del Portogallo a Portimao, sede anche dei test di preparazione. Tantiitaliani e spagnoli, che saranno verosimilmente coloro che si giocheranno ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gponedotcom : Ecco tutti gli orari del primo appuntamento stagionale con il debutto dell'attesa Sprint Race: la tappa portoghese… - fmimolise : DopoGP: sabato si parte, ecco come [VIDEO]: Sprint Race, schieramenti, favoriti e osservati speciali: tutte le novi… - corsedimoto : MOTOGP - La ghiaia delle vie di fuga di Portimao non andava. Gli organizzatori sono corsi ai ripari in vista del GP… - fmimolise : MotoGP 2023. Ecco le MotoGP del team satellite Aprilia. Miguel Oliveira: “La nuova livrea mi piace!”. Raul Fernande… - rossi_anton78 : CryptoDATA RNF MotoGP™, ecco un progetto innovativo -