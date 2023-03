Gosens, la titolarità è possibile. Le prestazioni ci sono, manca il gol (Di martedì 21 marzo 2023) Robin Gosens non ha mai toccato il livello fatto vedere con la maglia dell’Atalanta, ma è migliorato vistosamente e dà fiducia in vista delle prossime partite. Il suo rientro potrebbe aiutare Simone Inzaghi, manca solamente un gol. CONTRIBUTO – Simone Inzaghi è restio a cambiamenti, questo è noto e i casi sono differenti. Uno di questi è sulla fascia sinistra, dove per vedere Robin Gosens con continuità si è dovuto aspettare solamente l’infortunio di Federico Dimarco. Il tedesco da febbraio a marzo ha giocato per la prima volta nella sua esperienza milanese tre partite consecutive da titolare, risultando tra l’altro spesso il migliore in campo. A Bologna è stato l’unico passibile di sufficienza, contro il Lecce invece ha fatto la differenza e aiutato per il gol di Henrikh Mkhitaryan. L’esterno ha mostrato cattiveria, ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 marzo 2023) Robinnon ha mai toccato il livello fatto vedere con la maglia dell’Atalanta, ma è migliorato vistosamente e dà fiducia in vista delle prossime partite. Il suo rientro potrebbe aiutare Simone Inzaghi,solamente un gol. CONTRIBUTO – Simone Inzaghi è restio a cambiamenti, questo è noto e i casidifferenti. Uno di questi è sulla fascia sinistra, dove per vedere Robincon continuità si è dovuto aspettare solamente l’infortunio di Federico Dimarco. Il tedesco da febbraio a marzo ha giocato per la prima volta nella sua esperienza milanese tre partite consecutive da titolare, risultando tra l’altro spesso il migliore in campo. A Bologna è stato l’unico passibile di sufficienza, contro il Lecce invece ha fatto la differenza e aiutato per il gol di Henrikh Mkhitaryan. L’esterno ha mostrato cattiveria, ...

