Quando inni gloriosi come la Marsigliese e Bella ciao diventano una triste parodia (Di lunedì 20 marzo 2023) Che esagerazione fare della Marsigliese uno spot di parte, ridurla a uno slogan di piazza. Anche l’abuso di un inno glorioso come Bella ciao ne impoverisce il senso Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 marzo 2023) Che esagerazione fare dellauno spot di parte, ridurla a uno slogan di piazza. Anche l’abuso di un inno gloriosone impoverisce il senso

