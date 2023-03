Guida TV | programmi di stasera | lunedì 20 marzo 2023

(Di lunedì 20 marzo 2023)aitv della prima serata di oggi,20.3., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Il Commissario Ricciardi 2 Fiction RAI2tutto è possibile Show RAI3 PresaDiretta Attualità RETE4 Quarta Repubblica Film CANALE5 Grande Fratello VIP Reality Show ITALIA1 Freedom – Oltre il confine Infotainment LA7 Collateral Film REALTIME Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Docureality CIELO Lady Macbeth Film TV8 Karate Kid – La leggenda continua Film NOVE Little Big Italy Docureality first appeared on Ascolti Tv Blog.

Stasera in TV, Lunedì 20 Marzo 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali ...