Meta-caos: la musica va e viene su FB e IG. Non sanno come cancellare solo quella tutelata da SIAE

Meta costretta al dietrofront, per lo meno temporaneo: tutta la musica, italiana e non, è tornata disponibile su Facebook e Instagram. Ma siamo solo all'inizio: se Meta decide di tirare dritta prima o poi troverà il modo di identificare le canzoni SIAE.

