Lotta, Europei Under 23: Simone Piroddu accede alla finale per il bronzo nei 61 kg (Di sabato 18 marzo 2023) Va in archivio a Bucarest anche la penultima giornata dei Campionati Europei Under 23 di Lotta olimpica 2023, in corso di svolgimento sulle materassine della capitale rumena fino a domenica 19 marzo. Quest’oggi sono andate in scena le ultime eliminatorie e le prime finali della Lotta libera maschile, in attesa della chiusura del programma domani. L’Italia va a caccia della terza medaglia della spedizione, con Simone Piroddu che ha raggiunto la finale per il bronzo nella categoria 61 kg dopo aver vinto ai quarti con il macedone Arben Sejdi (manifesta superiorità sul punteggio di 10-0) e perso in semifinale per un’incollatura contro l’armeno Mezhlum Mezhlumyan (ai punti per 5-6). Il ventunenne sardo sfiderà domani (da favorito) uno tra ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Va in archivio a Bucarest anche la penultima giornata dei Campionati23 diolimpica 2023, in corso di svolgimento sulle materassine della capitale rumena fino a domenica 19 marzo. Quest’oggi sono andate in scena le ultime eliminatorie e le prime finali dellalibera maschile, in attesa della chiusura del programma domani. L’Italia va a caccia della terza medaglia della spedizione, conche ha raggiunto laper ilnella categoria 61 kg dopo aver vinto ai quarti con il macedone Arben Sejdi (manifesta superiorità sul punteggio di 10-0) e perso in semiper un’incollatura contro l’armeno Mezhlum Mezhlumyan (ai punti per 5-6). Il ventunenne sardo sfiderà domani (da favorito) uno tra ...

