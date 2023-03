LIVE Vettori-Dolidze | MMA in DIRETTA | manca un solo incontro!

Leggi su oasport

(Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.30 Tra Chris Duncan e Omar Morales: vince Duncan per split decision. 21.15 Fino a questo momento si sono disputati i seguenti incontri: ack Shore vs Makwan Amirkhani Chris Duncan vs. Omar Morales: in corso. Sam Patterson vs. Yanal Ashmoz: vincente Ashmoz (ko). Muhammad Mokaev vs. Jafel Filho: vincente Mokaev. 21.12no ancora due incontri prima dell’inizio della main card che vedrà protagonisticome primo incontro. 21.10 Buonasera e benvenuti alladi. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, MMA, The Italian Dream deve vincere per ...