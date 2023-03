«Stop agli spot per cibi spacciati come sani per bambini», le nuove linee guida dell’Oms contro merendine e succhi di frutta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Stop al marketing alimentare malsano per proteggere i bambini. È l’indicazione partita dall’Organizzazione mondiale della sanità in Europa che ha annunciato nuove linee guida e criteri nutrizionali che coinvolgono anche la pubblicità di cibo e bevande poco salutari. L’Oms mette in allerta in particolare sui cosiddetti snack pubblicizzati per i loro effetti benefici sulla salute, avvertendo che in realtà «non sono sempre salutari». Dalle merendine ai succhi di frutti, l’Oms ha delineato le soglie di rischio per grassi, zuccheri e sale di 18 categorie alimentari fornendo per ogni prodotto le caratteristiche nutrizionali. L’idea è anche quella che il nuovo modello venga utilizzato dai responsabili delle decisioni per sviluppare politiche per migliorare ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 marzo 2023)al marketing alimentare malsano per proteggere i. È l’indicazione partita dall’Organizzazione mondiale dellatà in Europa che ha annunciatoe criteri nutrizionali che coinvolgono anche la pubblicità di cibo e bevande poco salutari. L’Oms mette in allerta in particolare sui cosiddetti snack pubblicizzati per i loro effetti benefici sulla salute, avvertendo che in realtà «non sono sempre salutari». Dalleaidi frutti, l’Oms ha delineato le soglie di rischio per grassi, zuccheri e sale di 18 categorie alimentari fornendo per ogni prodotto le caratteristiche nutrizionali. L’idea è anche quella che il nuovo modello venga utilizzato dai responsabili delle decisioni per sviluppare politiche per migliorare ...

