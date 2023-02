Dwayne Johnson svela la foto dell’incidente d’auto di sua madre | “Grazie a Dio è viva”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tanta paura per. SuaAta, 74 anni, è rimasta coinvolta in un grave incidentetra le strade di Los Angeles. Fortunatamente si è salvata, come ha rivelato lo stesso attore. “È sopravvissuta… è stato un miracolo. Gli angeli della misericordia hanno vegliato su mia“, ha scritto la star di Black Adam su Instagram postando ladell’auto, una Cadillac Escalade rossa, con il cofano d’avanti totalmente distrutto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@therock) “Sopravviverà e continuerà a essere monitorata. Questa donna è sopravvissuta al cancro ai polmoni, a un matrimonio difficile, allo scontro frontale con un guidatore ubriaco e al tentato ...

Leggi Ancheritorna dove rubava snack da ragazzo e compra tutto Durante la sua infanziaha vissuto molti momenti difficili che ha spesso raccontato sui social: si è ...

