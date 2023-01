Zaniolo | il suo futuro a questo punto è un vero rebus

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Nicolòè ormai da giorni al centro del calciomercato. L’attaccante della Roma e della Nazionale italiana sembra ormai deciso a tagliare i ponti con la società giallorossa, ma il suo proposito si scontra con una realtà che vede le originarie pretendenti sottrarsi al gioco, una dopo l’altra. Tanto da spingere più di un osservatore a chiedersi cosa possa aver spinto il giocatore e il suo entourage a scegliere una strategia che, a, inizia ad assomigliare ad une proprio harakiri, non solo in termini di immagine, ma anche per le prospettive di una carriera che pure sembrava estremamente promettente sino a qualche mese fa. Il Milan si ritira dalla corsa a, ora resta solo il Bournemouth Il Milan ha ufficializzato il suo ritiro dalla corsa a Nicolò ...

Il Corriere fa il punto del mercato in casa Milan. Maldini e Massara sembrano avere una preferenza tra i due giocatori! La scelta è ...Anche Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’ Inter tra le altre, ha detto la sua sulla trattativa che potrebbe portare Nicolò Zaniolo al Milan. "L'anno scorso il ragazzo ha contribuito nella vittori ...