Southampton | pressing su Moffi

Goal.com

... mentre l'ultimo match in programma alle 16:00 sarà quello tra iled il Brighton di ... Ilsu Adrien Rabiot e Youri Tielemans - in scadenza con il prossimo giugno con Juventus e ...The Special Two. Ma lui direbbe: The Special One plus One. Se ildella federazione portoghese andasse a buon fine, Josè Mourinho sarebbe chiamato a ...00 Leicester - Newcastle 16:00... Chelsea, gravissimo infortunio per Broja: stagione finita Follow live coverage as Fulham face Southampton in the Premier League today. The Cottagers sit in the top half heading into the game, 10th place following a win in their first league match back after ...Southampton's shape changed five times in defeat to Brighton - Nathan Jones has a big job ahead of him to keep them up ...