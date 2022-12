Rampage 30 12 2022 New Year’s Smash Night 2

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 31 dicembre 2022) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, siamo super carichi per l’ultimo episodio didel. In programma per la2 di Newci sono i match con in palio l’All-Atlantic Championship ed il TBS Championship, nel main event della serata Swerve Strickland affronterà Wheeler Yuta. All-Atlantic Championship Martch: Orange Cassidy (c) vs. Trent Beretta (3,5 / 5) Lo show di oggi si è aperto con l’ottimo scontro tra Cassidy e Beretta, i due Best Friends non si sono minimamente risparmiati nonostante il loro grande rapporto. Beretta è andato vicinissimo alla vittoria dopo aver colpito Cassidy con due Piledriver, il momentum dello sfidante è stato interrotto dall’intervento di Penelope Ford. La Superbad Girl è salita sull’apron per distrarre Trent, Cassidy ne ha approfittato ...