Papa Ratzinger è morto | la diretta Francesco | ' Persona nobile e gentile' - Cronaca - quotidiano net

RaiNews

'Il pontificato diha dato, insieme con Giovanni Paolo II, il pieno riconoscimento ai carismi e alle nuove comunità come dono coessenziale alla gerarchia per annunciare Gesù nel mondo, ...Benedetto XVI aveva 95 anni. È venuto a mancare nel monastero Mater Ecclesiae, dove risiedeva dalla sua rinuncia al ministero petrino. I funerali il 5 gennaio, la salma sarà esposta in San Pietro da ... E' morto Benedetto XVI, il primo Papa emerito della storia. I funerali giovedì in piazza San Pietro - Morte Ratzinger, Carlo III: "Ricordo il suo impegno per riavvicinare gli anglicani e la Chiesa Cattolica romana" - Morte Ratzinger, Carlo III: "Ricordo il suo impegn RATZINGER SI È SPENTO NEEL MONASTERO MATER ECCLESIAE IN VATICANO Sempre Bruni ha informato che “dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del Papa Emerito sarà nella Basilica di San Pietro in ...La morte di Benedetto XVI lascia aperti una serie di interrogativi sulla cerimonia funebre e sul futuro della Chiesa ...