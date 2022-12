Morte Benedetto XVI | Mattarella scrive a Papa Francesco 

(Di sabato 31 dicembre 2022) “Desidero unirmi ai sentimenti di profonda commozione degli italiani tutti nel porgere a Vostra santità le espressioni del sincero cordoglio della Repubblica italiana per ladiXVI, ilemerito. Così il presidente della Repubblica, Sergio, in una lettera inviata ain seguito alladi Joseph Ratzinger. “Teologo insigne, brillante accademico e uomo di finissima cultura, ha profondamente segnato per oltre mezzo secolo la vita della chiesa, dedicandosi con passione, coerenza e dedizione alla riflessione su aspetti fondamentali del cristianesimo e al suo rapporto con la modernita’” prosegue. “Nella coinvolgente esperienza del Concilio Vaticano secondo, nell’insegnamento presso le più prestigiose ...

L'invito arriva dalla Presidenza della CEI, la conferenza episcopale in un messaggio di cordoglio per ladiXVI. "In questo momento - si legge nel messaggio dei Vescovi italiani - ...... Agostino Paravicini Bagliani ha dedicato a questo tema una intera pubblicazione (e elezione ... A darcene testimonianza c'è un passo tratto dalla Vita di papaIII (+ 858): quando il ... È morto il Papa emerito Benedetto XVI, i funerali il 5 gennaio - DIRETTA - Speciali CATANIA - Papa Benedetto XVI dal cielo continua ad assistere la Chiesa per la quale Egli ha pregato, ha sofferto, ha operato da Maestro, Pastore e Guida.Martedì prossimo, 3 gennaio, alle ore 15.30, il Patriarca Francesco presiederà a San Marco la Santa Messa in suffragio per il Papa emerito Benedetto XVI. Lo ha reso noto questo pomeriggio la Diocesi a ...