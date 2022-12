Milan | Saelemaekers arma in più

La Gazzetta dello Sport

... è riuscito più che altro a scatenare l'ira funesta di, non contentissimo di come il ... Ilè stato molto leggero " De Ketelaere e Adli hanno un quinto dell'intensità di Kessie e Leao -...Ilè parso imbambolato e distratto, non a caso nei primi dieci minuti è arrivato il gol del ...intravedono sprazzi di reattività da parte dei rossoneri (si distingue in particolare),... Milan, top e flop: si salva Saelemaekers, per Adli e De Ketelaere occasione sprecata. E Leao... Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Ieri pomeriggio il Milan ha perso la sfida contro il PSV Eindhoven per 3-0. Gli olandesi sono andati in gol con Til e Madueke ...