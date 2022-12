Mattarella | Lollobrigida | ' interprete di mutamenti politici e sociali'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 31 dicembre 2022) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Molto lucida e profonda l'analisi del Presidente della Repubblica, Sergio. Riflessioni e indicazioni condivisibili che guardano con speranza al futuro, ma che al contempo rimangono saldamente ancorate a quei principi e valori che vivono nel solco immutabile della nostra Costituzione della qualerimane solido garante e guardiano. Come sempre il Presidente ha saputo leggere e interpretare con precisione iitaliani, sottolineando come la prima premier donna d'Italia, il presidente Giorgia Meloni, sia in fondo la più autentica e genuina conseguenza di una ormai raggiunta maturità della nostra democrazia". Lo afferma il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco. "Quindi, la ...