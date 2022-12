Lutto nel mondo arbitrale | a 67 anni è morto Robert Anthony Boggi

Leggi su sportface

(Di sabato 31 dicembre 2022)nel. E’a 67, ex fischietto italiano internazionale. In carriera aveva collezionato 119 partite in Serie A dove aveva esordito nel 1990. Dal 1996 (anno in cui vinse anche il Premio Mauro) al 1999 era stato inserito nelle liste Fifa come internazionale. Successivamente, oltre ad operare come osservatore Uefa e in Serie A, divenne anche designatore di Serie C. “Il vice presidente dell’Aia Duccio Baglioni, insieme ai Componenti del Comitato Nazionale, esprimono alla famigliaprofondo cordoglio a nome di tutti gli arbitri italiani”, si legge in una nota dell’Associazione italiana arbitri. SportFace.