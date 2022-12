Juve | arriva il primo no di McKennie

(Di sabato 31 dicembre 2022) Nel mercato bisogna essere d'accordo in tre, a volte pure in più parti. Ecco perché ilassalto concreto incassato dalla...

GianlucaDiMarzio.com

Covid: test per chidalla Cina, tampone obbligatorio negli aeroporti, chi risulta positivo ... L'ultimo saluto di Agnelli alla: "Ho fatto un passo indietro per spirito di servizio." ......giornata e ha dovuto consolarsi con coppa Italia e Supercoppa vinte proprio contro la(5) che ... Sempre su due ruoteun altro fantastico trionfo italiano, quello di Pecco Bagnaia (10) e ... Come arriva la Juve alla ripresa: il ritorno degli infortunati e i nuovi giovani in mostra Ormai ci siamo: Cristiano Ronaldo sta per firmare un contratto pazzesco con la sua nuova squadra. Una cifra incredibile e mai raggiunta prima ...Weston McKennie ha mostrato al Mondiale la sua grande classe e dunque già a gennaio può essere un colpo a sorpresa in terra inglese.