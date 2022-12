(Di sabato 31 dicembre 2022) Ildi. Ne scrive Emanuela Audisio su Repubblica che ricorda le accuse per la sua omertà sulla dittatura brasiliana. Mai una parola su razzismo, le accuse nei suoi confronti diuno dei fondatori della democrazia corinthiana.non hai mai rivendicato di essere una Perla Nera. Trascura il tema, quando Cassius Clay rifiuta di andare in Vietnam, lui riafferma di aver fatto il servizio militare. Si fa usare dalla dittatura, che uccide e tortura, come portatore di gioia, si fa fotografare sorridente con il generale Emílio Garrastazu Médici, il generale della linea dura del. Quasi negasse ci sia un problema. «Un sottomesso, unabituato a dire solo sissignore», è la critica che gli fa il compagno di nazionale a Messico ‘70 Paulo Cesar Lima, che aggiunge: ...

IlNapolista

Sfogliando le pagine dell'anno, in primo piano c'è la battaglia coraggiosa dei giovani e delle donne iraniani contro ildegli ayatollah. Persone che rischiano la vita e la perdono per una ...Si sposò quasi subito infatti e, nell'ottobre del 1940, nacque. Questo è forse l'unico caso in ...Fernando Camacho è stato 'catturato' l'altroieri dal gruppo di élite dei Diavoli Rossi del... Il Pelé di regime, per Socrates era «un nero bianco, una marionetta ...