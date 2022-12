Il declino di Ronaldo | dalla Juventus all’Al Nassr

Leggi su 11contro11

(Di sabato 31 dicembre 2022) In 495 giorni, Cristianoè passato. In mezzo, la seconda vita in Inghilterra con quel Manchester United che l’ha reso il fenomeno che tutti conosciamo; o meglio, che conoscevamo. Sì, perché quest’arco temporale, neanche poi così ampio, ha sancito probabilmente il tramonto definitivo della carriera da top di CR7. Un percorso che l’ha visto vincere cinque Champions League, cinque Palloni d’Oro e segnare oltre 800 gol in carriera. CristianoUna parabola che ha toccato vette altissime, in cui ha caratterizzato un’intera generazione con il corpo a corpo con Lionel Messi, rivale di una vita e stimolo per migliorarsi di partita in partita. Ma proprio al tramonto del 2022, che ha consacrato da un lato la Pulce con la vittoria del mondiale, è ...