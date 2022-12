Il 2022 del Pioppo Futsal | un sogno divenuto realtà

(Di sabato 31 dicembre 2022) Emozionante e inaspettato, questi gli aggettivi per descrivere ildel. Per la neonata società sportiva pioppese ilha rappresentato l’inizio di un’avventura calcistica dopo quaranta lunghi anni, arricchita da vittorie e sommersa dall’entusiasmo dei tifosi. Indimenticabile la prima partita di campionato a Sferracavallo con circa 200 sostenitori gialloverdi al seguito della squadra: lacrime, cori e i primi tre punti storici portati a casa. Qualche anno fa la realizzazione di questo progetto sembrava impensabile, ma la determinazione di una società solida, fondata da persone che amano il proprio paese, ha reso tutto ciò possibile. Più che una società calcistica ilè una grande famiglia, lo dimostra il fatto che alle partite sono sempre ...

